Несколько беспилотников ВСУ сбили ночью над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные попытки атаки со стороны вооруженных сил Украины по территории Белгородской области. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с применением беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в течение ночи ВСУ ударили по 19 регионам России, в том числе и по Белгородской области. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Украинские БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым.