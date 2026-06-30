Десять человек пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

ВСУ за прошедшие сутки 76 раз атаковали Белгородскую область. Под удары со стороны противника попали 16 муниципальных образований. Ранены десять мирных жителей, пятеро из них госпитализированы. Остальные продолжают лечение в амбулаторных условиях. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил девять обстрелов с использованием РСЗО и артиллерии, а также три раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 157 беспилотников сбиты и подавлены, - уточнил врио главы региона.