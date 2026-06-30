В 20 округах Белгородской области отменили беспилотную опасность утром 30 июня Фото: скриншот видео.

Сразу в 20 муниципальных образованиях Белгородской области в 06:21 утра 30 июня отменили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, которая была объявлена накануне вечером. Беспилотная опасность действовала почти на всей территории региона: в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Ракитянском, Краснояружском, Грайворонском, Яковлевском, Ивнянском, Прохоровском Шебекинском, Вейделевском, Ровеньском, Чернянском, Красногвардейском, Красненском, Новооскольском, Валуйском, Волоконовском муниципалитетах, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах.

Огневые группы в течение ночи вели борьбу с вражескими беспилотниками. Тем не менее, уже 06:42 в Белгородском округе повторно объявили об угрозе атаки БПЛА. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.