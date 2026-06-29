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НовостиПроисшествия29 июня 2026 20:07

Белгородец повторно сел за руль пьяным

За это автомобилисту грозит лишение свободы
Алексей СЕРГУНИН
В соответствии с ч. 1 ст. 264. УК РФ фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 1 ст. 264. УК РФ фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Шебекинском округе сотрудники ГАИ остановили «Ладу Приору» под управлением 41-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Невнятная речь водителя вынудила автоинспекторов провести освидетельствование. Прибор показал наличие 0,742 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что значительно превышает допустимую норму.

А после проверки по базам данным выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 264. УК РФ фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Машину поместили на спецстоянку.