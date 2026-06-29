Белгородец украл детский велосипед

35-летняя жительница Белгорода сообщила в местную полицию, что неизвестный похитил велосипед ее ребенка. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

35-летняя жительница Белгорода сообщила в местную полицию, что неизвестный похитил велосипед ее ребенка. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска совместно с курсантами БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина установили личность подозреваемого и в течение нескольких часов задержали его. Оказалось, что 51-летний местный житель случайно обратил внимание на оставленный без присмотра велосипед, который не был оборудован противоугонной системой. Он сел на него и поехал по своим делам. Стражи порядка изъяли транспортное средство стоимостью около десяти тысяч рублей полицейским удалось изъять. Любопытно, что подозреваемый продолжал кататься на чужом велосипеде в том же районе.

В соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.