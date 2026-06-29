Белгородец с лопатой набросился на брата

По данным следствия, 49-летний житель одного из сел Новооскольского округа пригласил в гости двоюродного брата и его сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Во время застолья хозяин дома попросил родственника помочь с возведением бетонной стены. В какой-то момент между братьями возникла перепалка из-за обсуждения того, как готовить цементный раствор. Схватив металлическую лопату, хозяин ударил ею гостя по голове и туловищу, после чего тот потерял сознание. Сожительница потерпевшего пыталась помешать злоумышленнику, но тот и ей нанес удары. Когда 45-летняя женщина бросилась к калитке, чтобы позвать на помощь, подозреваемый догнал ее и нанес еще несколько ударов.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ. 51-летний потерпевший все лечиться.