Два человека пострадали в аварии в Белгороде

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, 29 июня на улице Щорса в Белгороде случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 13:30 «Форд Фокус», за рулем которого находился 43-летний автомобилист, столкнулся с «Рено Логан» под управлением 42-летнего водителя. В результате аварии телесные повреждения получили водитель и 21-летний пассажир «Рено».

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Старом Осколе при столкновении легковушек пострадала женщина.