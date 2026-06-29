Еще 17 высоковольтных генераторов закупят власти Белгородской области

Александр Шуваев. Фото из соцсетей Александра Шуваева.

29 июня в рамках совещания врио губернатора Александра Шуваева с правительством Белгородской области обсудили подготовку региона к отопительному сезону-2026/27.

По словам чиновника, на данный момент в регионе создан серьезный запас резервной генерации. Речь идет про 5,4 тысячи единиц генераторов различного типа. В ближайшее время регион закупит 17 высоковольтных генераторов на сумму более 830 миллионов рублей.

Александр Шуваев призвал усилить контроль за работоспособностью и защищенностью всех действующих резервных источников энергоснабжения.

- Должна вестись планомерная работа круглый год, - уверен глава региона.