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НовостиЗвезды29 июня 2026 12:16

Тревога не прервала концерт в Белгороде

Зрители перебрались в укрытие, но музыканты продолжили выступление
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы школы-фестиваля «Донбасский экспресс».

Фото пресс-службы школы-фестиваля «Донбасский экспресс».

28 июня в Белгороде состоялся концерт солистов творческой мастерской Леонида Лундстрема в рамках гастрольного тура Школы-фестиваля «Донбасский экспресс – 2026».

Выступление посетили более 700 жителей города. Они услышали произведения мировой классики - Моцарта, Франка, Энеску, Сен-Санса и Рахманинова.

Во время исполнения элегического трио Рахманинова на площадке раздалась воздушная тревога. Зрители перебрались в укрытие, но музыканты решили не останавливать выступление и продолжили играть для публики.

- Когда после окончания произведения сотни людей взорвались аплодисментами и закричали: «Браво», когда кто-то крикнул: «Нас не победить!», наши сердца как будто забились в унисон, - признался Петр Лундстрем.