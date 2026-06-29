Тревога не прервала концерт в Белгороде

Фото пресс-службы школы-фестиваля «Донбасский экспресс».

28 июня в Белгороде состоялся концерт солистов творческой мастерской Леонида Лундстрема в рамках гастрольного тура Школы-фестиваля «Донбасский экспресс – 2026».

Выступление посетили более 700 жителей города. Они услышали произведения мировой классики - Моцарта, Франка, Энеску, Сен-Санса и Рахманинова.

Во время исполнения элегического трио Рахманинова на площадке раздалась воздушная тревога. Зрители перебрались в укрытие, но музыканты решили не останавливать выступление и продолжили играть для публики.

- Когда после окончания произведения сотни людей взорвались аплодисментами и закричали: «Браво», когда кто-то крикнул: «Нас не победить!», наши сердца как будто забились в унисон, - признался Петр Лундстрем.