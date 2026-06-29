До +30 градусов потеплеет в Белгородской области 30 июня

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов, днем потеплеет до +25+30 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 30 июня в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Ночью в отдельных округах пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем в большинстве муниципалитетов осадков не предвидится. Ветер северный, ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов, днем потеплеет до +25+30 градусов. В Белгороде ночью ожидается +15+17 градусов, днем воздух прогреется до +26+28 градусов.