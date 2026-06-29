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НовостиПроисшествия29 июня 2026 11:05

Восьмилетнему укушенному собакой белгородцу выплатят 40 тысяч рублей

Прокуратура добилась возмещения морального вреда
Алексей СЕРГУНИН
Старооскольская прокуратура проверила информацию о нападении безнадзорной собаки на восьмилетнего мальчика в марте текущего года.

Старооскольская прокуратура проверила информацию о нападении безнадзорной собаки на восьмилетнего мальчика в марте текущего года.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Старооскольская прокуратура проверила информацию о нападении безнадзорной собаки на восьмилетнего мальчика в марте текущего года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Белгородской области. Животное укусило мальчика за голень, причинив телесные повреждения. Пострадавшему назначили полный курс антирабической вакцинации.

Старооскольский суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с властей, не обеспечившей отлов животного, в пользу потерпевшего 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.