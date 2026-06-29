Мужчина пострадал в столкновении двух иномарок в белгородском Старом Осколе

По предварительным данным, 28 июня на улице Липовая в городе Старый Оскол случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 11:10 «Шевроле Клан», за рулем которого находился 79-летний автолюбитель, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Рено Логан» под управлением 19-летнего автомобилиста. В результате аварии водитель «Рено» получил травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Старом Осколе при столкновении легковушек пострадала женщина.