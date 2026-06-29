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НовостиПроисшествия29 июня 2026 9:10

В колонию отправили белгородца за распространение наркотиков

У осужденного конфисковали машину и телефон
Алексей СЕРГУНИН
В соответствии с ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ осужденному назначено 30 месяцев исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ осужденному назначено 30 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что в декабре 2025 года 34-летний житель Ракитянского района через интернет купил более 49 граммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба белгородской прокуратуры. Фигурант хранил запрещенное вещество под капотом машины для дальнейшей продажи знакомому.

По дороге в село Илек-Кошары автоинспекторы остановили автомобиль с осужденным, и при обыске изъяли наркотическое средство. В соответствии с ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков) злоумышленнику назначено 30 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Его легковушка Ssang Yong и мобильный телефон конфискованы в доход государства.