52 водителя без прав задержали белгородские автоинспекторы

130 пешеходов пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 77 автолюбителей. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За 27 и 28 июня сотрудники ГАИ зафиксировали свыше 1 300 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. От управления отстранены 37 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. 29 лишенных прав автомобилистов сели за руль, а 52 автолюбителя отправились в поездку, хотя никогда не имели водительского удостоверения.

76 водителей нарушили правила перевозки детей. За чрезмерную тонировку стекол штраф заплатят 199 автомобилистов. 130 пешеходов пересекли дорогу в неустановленных местах, а им не предоставили преимущество 77 автолюбителей.