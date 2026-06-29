11-летний мальчик пострадал в аварии в белгородском селе Драгунское

По предварительным данным, 28 июня на улице Пушкина в селе Драгунское Белгородского округа случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 18:20 11-летний мальчик, управляя электровелосипедом «KUGOO» при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с «ВАЗом-2114», за рулем которого находился 19-летний водитель. В результате аварии несовершеннолетний парнишка получил травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Старом Осколе при столкновении легковушек пострадала женщина.