Пенсионер погиб на пожаре в белгородском селе Круглое

Дважды пожарные тушили сухую траву и мусор на общей площади 130 «квадратов». Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

С 22 по 28 июня на территории Белгородской области произошли 24 пожара, из которых шесть – в жилье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

29 июня в селе Круглое Красненского округа загорелся жилой дом. На месте возгорания обнаружили погибшего 73-летнего мужчину. Предварительно, причиной происшествия стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

28 июня в селе Стрелецкое Белгородского округа огнем поврежден сарай. В настоящее время причина происшествия устанавливается. В городе Губкин на улице Интернациональная вспыхнула баня. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. В Белгороде в садовом товариществе «Луч» огонь повредил неэксплуатируемый дачный дом. Предположительно, к пожару привел внесенный источник зажигания. Еще дважды пожарные тушили сухую траву и мусор на общей площади 130 «квадратов».