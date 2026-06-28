Ракетная опасность в третий раз объявлена в Белгороде 28 июня

Во время ракетной опасности пройдите в укрытие Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском муниципальных округах вновь объявили ракетную опасность 28 июня. Система оповещения сработала в муниципалитетах в 20:27 по московскому времени.

Власти региона призывают жителей быть предельно осторожными. Постарайтесь не выходить на улицу. Если вы в помещении - отойдите от окон, перейдите в комнату со сплошными стенами. Если вы на улице - зайдите в модульное укрытие. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Оставайтесь в укрытии до отмены ракетной опасности.

Отбой ракетной опасности в 20:35.