ВСУ ударили еще по пяти муниципалитетам Белгородской области 28 июня

В Белгородском округе повреждены два грузовых автомобиля Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали еще пять муниципалитетов Белгородской области 28 июня. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара FPV-дрона загорелся частный дом. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС вместе с добровольной пожарной командой.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа из-за детонации БПЛА повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. После удара второго FPV-дрона в частном доме разбито окно и посечен фасад. Третий беспилотник сдетонировал во дворе многоэтажки – повреждены окна квартиры и автомобиль.

В селе Долгое Валуйского округа после удара FPV-дрона в здании социального объекта пробита крыша, повреждены окна и внутренняя отделка.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрон повреждена кабина грузовика. Кроме того, осколками посекло кузов и стекла другого грузовика.

В селе Березовка Борисовского округа в результате взрыва дрона в частном доме пробита крыша и выбиты окна, также повреждены две надворные постройки.