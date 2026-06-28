В Старом Осколе при столкновении легковушек пострадала женщина Фото: "КП" Архив.

В субботу, 27 июня, около девяти часов вечера в Старом Осколе Белгородской области столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадала женщина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что на улице Ублинские горы 25-летний водитель, находившийся за рулем «Рено», проехал перекресток на «красный» и врезался в «Ваз-2114», которым управлял 34-летний автомобилист.

В результате столкновения травмы получила 32-летняя пассажирка отечественной легковушки.