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НовостиОбщество28 июня 2026 12:23

В трех округах Белгородской области 76 семей получат новое жилье

Жилплощадь для льготных категорий граждан предоставят до 1 октября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @minstroy31

Фото: @minstroy31

В Белгородской области продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. Так, в Белгородском, Волоконовском и Валуйском округах новые квадратные метры в этом году получат 76 семей. Об этом рассказали в региональном Минстрое.

В министерстве отметили, в указанных муниципалитетах в рамках реализации программы жилые помещения закупают на первичном рынке жилья. Ключи от новых квадратных метров семьям планируют передать до 1 октября.

В Белгородском округе жилье получат 47 детей-сирот и одна семья, воспитывающая ребенка-инвалида. В Волоконовском округе новоселье отметят 14 детей-сирот и две семьи с детьми-инвалидами. В Валуйском округе квадратными метрами обеспечат 10 детей-сирот и две семьи указанной категории.