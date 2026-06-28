В Белгородской области в ДТП пострадали 16-летний подросток и 10-летний мальчик

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В селе Рождествено Валуйского округа в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое несовершеннолетних. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

Предварительно установлено, что в субботу, 27 июня, около 16:40 на дороге столкнулись 16-летний подросток на мотоцикле и 10-летний мальчик на электросамокате. В результате аварии оба несовершеннолетних получили травмы.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вчера в Волоконовском округе. По предварительной информации, около полудня 50-летний водитель на «Рено» не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся. Водитель получил травмы.