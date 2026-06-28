В Белгородской области порядка 1600 семей компенсировали стоимость детского питания Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области действует региональный проект «Поддержка семьи» в рамках федеральной составляющей национального проекта «Семья». Белгородцам предоставляют компенсацию на покупку детского питания для малышей в возрасте от полугода до полутора лет. Ежемесячно один из родителей может получать 700 рублей или единовременно не более 8400 рублей.

Так, с января 2026 года общий объем финансовой поддержки на 1609 детей составил 6,1 млн рублей.

Для получения компенсации белгородцы могут подать заявление через госуслуги, в ближайшем отделении МФЦ или по месту жительства в органах соцзащиты.

Подробную информацию о мере поддержки можно посмотреть на портале «Социальные навигатор».