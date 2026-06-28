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НовостиПроисшествия28 июня 2026 9:37

В Белгородской области мотоциклист погиб при столкновении с «ЗИЛом»

В результате ДТП также пострадал 11-летний мальчик
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В субботу, 27 июня, в селе Журавка-Первая Прохоровского округа при столкновении мотоцикла с грузовиком погиб мужчина и пострадал ребенок. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

По предварительной информации, около двух часов дня 34-летний водитель, находившийся за рулем мотоцикла, врезался в грузовой автомобиль «ЗИЛ», которым управлял 67-летний мужчина.

В результате столкновения от полученных травм мотоциклист погиб на месте автоаварии. Его 11-летний пассажир получил телесные повреждения.