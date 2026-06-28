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НовостиПолитика28 июня 2026 8:19

Больше 160 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Противник атаковал 56 населенных пунктов региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 160 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Больше 160 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 56 населенным пунктам в 12 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 166 беспилотников и 11 боеприпасов. Погиб мирный житель, еще один пострадал. О последствиях рассказали в оперативном штабе региона.

Так, в Белгороде, Губкинском, Ивнянском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе повреждены две легковушки, грузовик, соцобъект, здание предприятия, в оборудование, частный дом.

В Борисовском округе поврежден объект инфраструктуры.

В Валуйском и Волоконовском округах повреждено по одному автомобилю.

В Грайворонском округе повреждена кровля многоквартирного дома.

В Краснояружском округе повреждены два частных дома и газовая труба.

В Ракитянском округе в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены пять грузовиков, четыре частных дома, легковушка, линия электропередачи и социальный объект.

В Шебекинском округе в селе Ржевка от удара беспилотника по производственному предприятию погиб мужчина. На месте атаки сгорели здание, материалы и автомобиль. Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, получивший акубаротравму при взрыве FPV-дрона в селе Ржевка 25 июня, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены две многоэтажки, 12 легковушек и грузовик, здание цеха предприятия и ЛЭП, три частных домовладения, надворная постройка, газовая труба, объект торговли и гараж.