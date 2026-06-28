Больше 160 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.
За прошедшие сутки ВСУ ударили по 56 населенным пунктам в 12 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 166 беспилотников и 11 боеприпасов. Погиб мирный житель, еще один пострадал. О последствиях рассказали в оперативном штабе региона.
Так, в Белгороде, Губкинском, Ивнянском и Яковлевском округах обошлось без последствий.
В Белгородском округе повреждены две легковушки, грузовик, соцобъект, здание предприятия, в оборудование, частный дом.
В Борисовском округе поврежден объект инфраструктуры.
В Валуйском и Волоконовском округах повреждено по одному автомобилю.
В Грайворонском округе повреждена кровля многоквартирного дома.
В Краснояружском округе повреждены два частных дома и газовая труба.
В Ракитянском округе в результате атаки FPV-дрона на грузовой автомобиль ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены пять грузовиков, четыре частных дома, легковушка, линия электропередачи и социальный объект.
В Шебекинском округе в селе Ржевка от удара беспилотника по производственному предприятию погиб мужчина. На месте атаки сгорели здание, материалы и автомобиль. Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, получивший акубаротравму при взрыве FPV-дрона в селе Ржевка 25 июня, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены две многоэтажки, 12 легковушек и грузовик, здание цеха предприятия и ЛЭП, три частных домовладения, надворная постройка, газовая труба, объект торговли и гараж.