Ракетная опасность объявлена в Белгородской области 28 июня

Фото: мэрия Белгорода

По всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность утром 28 июня. Сирена ракетной тревоги запущена во всех муниципальных образованиях региона в 10:55.

Жителей области призывают быть внимательными и осторожными. Оставайтесь дома и ни в коем случае не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы на улице, спуститесь в ближайшее укрытие или воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Отбой ракетной опасности в 11:29.