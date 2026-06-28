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НовостиПолитика28 июня 2026 7:59

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области 28 июня

Жителям необходимо оставаться в безопасном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Фото: мэрия Белгорода

По всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность утром 28 июня. Сирена ракетной тревоги запущена во всех муниципальных образованиях региона в 10:55.

Жителей области призывают быть внимательными и осторожными. Оставайтесь дома и ни в коем случае не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы на улице, спуститесь в ближайшее укрытие или воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Отбой ракетной опасности в 11:29.