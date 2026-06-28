Трехмесячная девочка пострадала при детонации дрона в белгородском приграничье 26 июня

Трехмесячная девочка пострадали при детонации дрона в белгородском приграничье 26 июня Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что в поселке Красная Яруга Белгородской области 26 июня во время детонации беспилотника вооруженных сил Украины пострадала трехмесячная девочка. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Вчера, 27 июня, родители малышки вызвали «скорую». Прибывшие медики диагностировали у младенца минно-взрывную травму. Врачи оказали необходимую помощь. От предложенной госпитализации в медицинское учреждение семья отказалась. Дальнейшее лечение ребенку будут оказывать дома в амбулаторных условиях.