Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью ночью

Фото: Минобороны РФ

В ночь на 28 июня бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки со стороны вооруженных сил Украины. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с помощью беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ ударили по 13 регионам страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.