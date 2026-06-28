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НовостиОбщество28 июня 2026 6:14

Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью ночью

Цели противника уничтожены средствами ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

В ночь на 28 июня бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки атаки со стороны вооруженных сил Украины. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с помощью беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ ударили по 13 регионам страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.