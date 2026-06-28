Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 июня 2026 5:41

ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области за сутки

Противник 64 раза ударил по населенным пунктам региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Противник 64 раза ударил по населенным пунктам региона

Противник 64 раза ударил по населенным пунктам региона

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки атакам со стороны вооруженных сил Украины подверглись 12 муниципальных образований Белгородской области. Противник 64 раза атаковал территорию региона. В результате погиб один мирный житель, еще один получил ранения – госпитализация ему не потребовалась. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил четыре обстрела с применением артиллерии. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 102 беспилотника, - уточнил врио главы региона Шуваев.