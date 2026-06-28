ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области за сутки

Противник 64 раза ударил по населенным пунктам региона Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки атакам со стороны вооруженных сил Украины подверглись 12 муниципальных образований Белгородской области. Противник 64 раза атаковал территорию региона. В результате погиб один мирный житель, еще один получил ранения – госпитализация ему не потребовалась. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил четыре обстрела с применением артиллерии. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 102 беспилотника, - уточнил врио главы региона Шуваев.