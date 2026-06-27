В Белгородской области подросток на мотоцикле не справился с управлением и опрокинулся

Вчера ночью в городе Валуйки Белгородской области 17-летний водитель за рулем мотоцикла «Урал» не справился с управлением. После чего транспорт слетел в кювет и опрокинулся. По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло около часа ночи на пересечении улиц Попова и пер.1-й Новоездоцкий.

В пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области рассказали, что несовершеннолетний получил травмы.

Еще одна подобная авария произошла в селе Средние Лубянки около шести часов вечера. Предварительно известно, что 49-летний водитель, управляя велосипедом оборудованным двигателем, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП мужчина получил травмы.