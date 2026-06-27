ВСУ атаковали беспилотниками три муниципалитета Белгородской области

В Шебекино от удара дрона серьезно повреждена квартира в многоэтажке Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по четырем населенным пунктам в трех муниципалитетах Белгородской области. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино после атаки FPV-дрона на многоквартирный дом в нескольких квартирах выбиты окна, в одной из квартир серьезно повреждена внутренняя отделка. Кроме того, осколками посекло две машины.

В селе Бобрава Ракитянского округа от удара беспилотника разбиты окна, посечен забор частного дома, также поврежден автомобиль. В селе Русская Березовка после детонации FPV-дрона в частном доме пробита крыша.

В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате удара дрона повреждена кабина грузового автомобиля.