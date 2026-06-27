Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 июня 2026 15:53

В Белгороде и Шебекино во второй раз за день объявили ракетную опасность

Жителей призывают оставаться в безопасном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе во второй раз задень 27 июня объявили ракетную опасность. Система оповещения сработала в муниципальных образованиях в 18:50.

Региональные власти призывают жителей оставаться в безопасном месте. Не выходите на улицу и не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы на улице, спуститесь в подвал, подземный переход или паркинг, либо займите ближайший защитный модуль.

Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Отбой ракетной опасности в 19:04.