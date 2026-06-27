В Белгородской области сегодня выпускаются из школ 5846 одиннадцатиклассников

Александр Шуваев поздравил выпускников с окончанием школы Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгородской области сегодня выпускаются из 11 классов 5 846 ребят. Выпускные вечера проходят в 333 образовательных учреждениях. С окончанием учебы в школах и получением аттестатов выпускников поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона выразил отдельную благодарность за профессионализм, труд и терпением всем учителям. А родителям – за веру в своих детей и поддержку в трудных ситуациях.

- Перед вами открыты все дороги, но выбор всегда остается за вами. Вы выросли на Белгородской земле, где умеют работать и держать удар. Нам нужны ваши знания, энергия и смелость. Вы – наша смена, наша опора и наша надежда. Не бойтесь ставить высокие цели, не бойтесь ошибаться и пробовать снова. Горите своим делом, и тогда у вас все получится. Мы верим в вас, - пожелал выпускникам Александр Шуваев.