В Белгороде при столкновении легковушек пострадали мужчина и ребенок

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В пятницу, 27 июня, в Белгороде при столкновении легковых автомобилей пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

По предварительной информации, около половины третьего дня на улице Корочанская 41-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны Студенческой в направлении Константина Заслонова, выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген», которым управлял 41-летний мужчина.

В результате столкновения иномарок травмы получили водитель «Фольксвагена» и его 11-летний пассажир.