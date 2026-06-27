Две детские площадки обустроят в Новооскольском округе Белгородской области

Фото: пресс-служба администрации Новооскольского муниципального округа

В Новооскольском округе Белгородской области в рамках реализации программы «Решаем вместе» появятся две новые детские площадки. Игровые пространства оборудуют в селе Тростенец и городе Новый Оскол.

Так, в селе Тростенец на улице Садовая подрядчик уже уложил асфальтовое покрытие и тротуарную дорожку. На площадке в ближайшее время смонтируют современное игровое оборудование. Для удобства посетителей и поддержания чистоты в пространстве также разместят лавочки и урны.

В новом Осколе в районе переулка Заолешенский сейчас ведутся работы по благоустройству детской площадки «Нескучайка». Специалисты также завершили укладку тротуарной плитки и установили уличные светильники. Далее в планах установить скамьи и урны, а также беседку для отдыхающих.

Напомним, в Белгородской области в этом году по программе инициативного бюджетирования «Решаем вместе» планируют реализовать в общей сложности 137 проектов. На эти цели из регионального бюджета направят 350 миллионов рублей.