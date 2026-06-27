В Белгородской области полиция отстранила подростка от управления квадроциклом Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Корочанском округе Белгородской области внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек квадроцикл. Во время поверки правоохранители установили, что транспортным средством управлял 16-летний подросток, у которого нет водительского удостоверения.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении несовершеннолетнего автоинспекторы составили административный материал. Юному нарушителю предстоит выплатить штраф от 5000 до 15000 рублей.

Кроме того, материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание сына, а также решения вопроса о постановке на учет самого нарушителя.