Число стобалльников в Белгороде выросло до 32 человек

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Количество стобалльных работ в Белгороде растет. На сегодняшний день уже 32 выпускника смогли сдать единый государственный экзамен, набрав максимальный результат.

Мэр областного центра Валентин Демидов сообщил, что один из выпускников смог сдать на 100 баллов сразу два предмета. Это Павел Бусыгин из Шуховского лицея. Он будущий доктор и спортсмен.

Также по итогам последних экзаменов максимальный результат получили Анна Тугучева, которая собирается поступать в «технолог», Софья Анисимова – будущий врач в третьем поколении. Дария Гаврилова – гандболистка и биолог, Анна Мурдакова – эксперт в русском языке, Валентина Данилова – волонтер и будущий дизайнер, Дарья Ширина – будущий клинический психолог, Иван Лаптев - стипендиат мэра, полиглот и будущий политолог. А также Екатерина Запорожская, для которой 100 баллов стали неожиданностью, но семья и учителя в этом не сомневались.

- Ребята, вы – будущее Белгорода! Кто-то выберет инженерию, кто-то медицину, кто-то политику. Но одно ясно точно: такие целеустремленные люди остаются в профессии и приносят пользу родному городу, - отметил Валентин Демидов.