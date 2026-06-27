Из плена ВСУ вернули двоих жителей Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 26 июня, состоялся очередной обмен военнопленными. 160 российских военнослужащих удалось вернуть домой из плена ВСУ. В их числе, по предварительным данным, двое жителей Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Жанна Киреева.

Омбудсмен отдельно выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину, Министерству обороны РФ, а также уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой.

- Также от всего сердца благодарим всех принимавших участие в этой важной работе, и сделавших возможным возвращение наших военнослужащих домой. Каждый обмен ждем с волнением и надеемся на скорейшее возвращение всех наших бойцов на Родину, - написала в соцсети Жанна Киреева.