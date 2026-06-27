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НовостиПолитика27 июня 2026 9:44

Из плена ВСУ вернули двоих жителей Белгородской области

Обмен военнопленными состоялся 26 июня
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Из плена ВСУ вернули двоих жителей Белгородской области

Из плена ВСУ вернули двоих жителей Белгородской области

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 26 июня, состоялся очередной обмен военнопленными. 160 российских военнослужащих удалось вернуть домой из плена ВСУ. В их числе, по предварительным данным, двое жителей Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Жанна Киреева.

Омбудсмен отдельно выразила благодарность президенту РФ Владимиру Путину, Министерству обороны РФ, а также уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой.

- Также от всего сердца благодарим всех принимавших участие в этой важной работе, и сделавших возможным возвращение наших военнослужащих домой. Каждый обмен ждем с волнением и надеемся на скорейшее возвращение всех наших бойцов на Родину, - написала в соцсети Жанна Киреева.