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НовостиПолитика27 июня 2026 8:59

Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино 27 июня

Жителям необходимо срочно пройти в укрытие
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность 27 июня. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 11:55.

Жителей призывают быть предельно внимательными и осторожными. Не выходите на улицу. Если вы находитесь в помещении, не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. На улицей в случае опасности воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Повторно ракетная опасность в 12:03.

Отбой ракетной опасности в 12:12.