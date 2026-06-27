Ракетную опасность объявили в Белгороде и Шебекино 27 июня

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность 27 июня. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 11:55.

Жителей призывают быть предельно внимательными и осторожными. Не выходите на улицу. Если вы находитесь в помещении, не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. На улицей в случае опасности воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Повторно ракетная опасность в 12:03.

Отбой ракетной опасности в 12:12.