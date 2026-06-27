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НовостиПолитика27 июня 2026 7:49

Над Белгородской областью ночью сбили беспилотники ВСУ

Противник продолжает атаковать с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства в течение ночи ВСУ атаковали 11 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акваторию Черного моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.