В Белгороде коммунальщики в круглосуточном режиме следят за чистотой улиц Фото: скриншот видео.

Сотрудники коммунальных служб в Белгороде в круглосуточном режиме приводят в порядок улично-дорожную сеть, клумбы и газоны. На каждые сутки в график работы включены: полив зеленых насаждений, вывоз мусора из урн и контейнерных площадок, механизированная уборка дорог.

Мэр областного центра Валентин Демидов рассказал, что в среднем за ночь в городе работает до 30 единиц специализированной техники. В их числе поливомоечные машины, подметально-уборочные комплексы, самосвалы.

- Все маршруты отработаны согласно утвержденным регламентам. Работа продолжается в режиме 24/7 – отметил градоначальник.