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НовостиПолитика27 июня 2026 5:51

ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области 76 раз

Один мужчина погиб, еще четыре человека, в том числе подросток, пострадали
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области 76 раз

ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области 76 раз

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 76 раз атаковали Белгородскую область. Под удары со стороны противника попали 13 муниципалитетов региона. В результате вражеских атак один человек погиб. Еще четверо белгородцев, в том числе 15-летний подросток, получили ранения различной степени тяжести. Парню госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил три артиллерийских обстрела. Также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 92 вражеских беспилотника сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.