ВСУ за сутки атаковали территорию Белгородской области 76 раз Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 76 раз атаковали Белгородскую область. Под удары со стороны противника попали 13 муниципалитетов региона. В результате вражеских атак один человек погиб. Еще четверо белгородцев, в том числе 15-летний подросток, получили ранения различной степени тяжести. Парню госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил три артиллерийских обстрела. Также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 92 вражеских беспилотника сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.