Еще несколько беспилотников уничтожили над Белгородской областью 26 июня

Фото: Минобороны РФ

Во второй половине дня 26 июня бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки со стороны вооруженных сил Украины. Противник вновь пытался нанести удары по гражданским объектам и мирному населению с применением беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что в период с двух часов дня до восьми часов вечера ВСУ атаковали девять регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.