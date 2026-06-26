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НовостиОбщество26 июня 2026 15:41

Александр Шуваев и Антон Силуанов обсудили финансовую ситуацию в Белгородской области

Стороны обговорили оптимизацию бюджетных процессов и наметили шаги по привлечению федеральной помощи региону
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Александр Шуваев и Антон Силуанов обсудили финансовую ситуацию в Белгородской области

Александр Шуваев и Антон Силуанов обсудили финансовую ситуацию в Белгородской области

Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области встретился с министром финансов РФ. Александр Шуваев и Антон Силуанов обсудили текущее финансовое положение в Белгородской области.

Одним из вопросов рабочей встречи стало своевременное исполнение социальных обязательств, в том числе перед бюджетниками. Стороны также обсудили оптимизацию бюджетных процессов и запланировали дальнейшее привлечение федеральной помощи региону.

В ходе совещания Шуваев и Силуанов также поговорили о поддержке белгородских семей, чье жилье признали непригодным для проживания.

- По решению Правительства РФ оказывается соответствующая поддержка бюджету Белгородской области из резервного фонда. Спасибо Антону Германовичу за внимание к проблемам приграничных территорий и содействие в решении самых острых вопросов, - отметил врио главы региона.