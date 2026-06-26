В Белгородском округе продолжают ремонтировать дорогу возле пикник-парка

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В Белгородском округе продолжают приводить в нормативное состояние участок дороги от моста в Соломино до кольцевого пересечения возле аквапарка, а также на участке Белгородской объездной дороги в Разумном. Протяженность участка составляет три километра.

На сегодняшний день специалисты уже срезали старое покрытие и начали устраивать выравнивающий слой под новый асфальт. В ходе ремонтных работ также обновят мост, тротуары. Разделительные полосы и системы водоотведения. После основных работ будут установлены новые дорожные знаки, в финале дорожники нанесут разметку.

В региональном Минтрансе отметили, что эта дорога имеет большое значение для жителей региона, поскольку ведет к популярным местам отдыха белгородцев. полностью завершить работы на участке планируют в сентябре текущего года.