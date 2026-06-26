В Белгороде с 29 июня на полгода перекроют участок улицы Чумичова

В Белгороде с понедельника, 29 июня, на шесть месяцев перекроют участок улицы Николая Чумичова (от Преображенской до Победы). Здесь проведут капитальный ремонт, чтобы обеспечить безопасность водителям и пешеходам.

При подготовке проекта была проведена серьезная аналитика. Отмечается, что участок дороги является аварийно опасным. Только с января 2026 года здесь произошло 32 ДТП, в том числе с пострадавшими. Для реконструкции специалисты смоделировали несколько сценариев движения с учетом аварийности, пешеходного и автомобильного трафика. Итоговый проект был согласован с ГАИ и экспертами БГТУ им. Шухова

В рамках капремонта будут расширены полосы, что снизит риск боковых столкновений. Будет также устранены проблема выступающих колодцев, водителям больше не придется их объезжать. Будут обновлены светофорные объекты, и появится отдельная велодорожка с велопереездами.

Кроме того, после капремонта уже в следующем году на участке планируют пустить общественный транспорт. Здесь расположены школы, детские сады, колледжи и административные здания, но транспортная доступность пока ограничена. Пока же обсуждается, будет это новый автобусный маршрут или скорректируют схему движения одного из существующих.

Завершить работы по капремонту участка планируют к ноябрю.