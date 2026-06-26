Кратковременные дожди с грозами обещают в Белгородской области на выходные

В воскресенье воздух прогреется до +29 градусов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные в Белгородскую погоду постепенно вернется жара. По прогнозам синоптиков, в субботу, 27 июня, на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится. Зато днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер подует с севера со скоростью до 13 метров в секунду.

Ночью по области температура воздуха будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Днем потеплеет до +21…+26 градусов. В Белгороде ночью от +11 до +13 градусов, днем +23…+25 градусов.

В воскресенье, 28 июня, также стоит ожидать переменной облачности. В отдельных районах ночью и днем могут пройти кратковременные дожди. Ветер сменит свое направление и будет дуть с запада, скорость также не превысит 13 метров в секунду.

В ночное время температура воздуха по области составит 10-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24… +29 градусов. В областной столице ночью от 13 до 15 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут +26…+28 градусов.