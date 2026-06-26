В Белгороде полицейские помогли доставить полуторагодовалого ребенка в больницу Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Корочанская в Белгороде, в среду 24 июня, с просьбой о помощи к инспекторам ДПС обратилась семья. Взволнованный водитель рассказал, что им срочно нужно добраться в детскую областную клиническую больницу, поскольку его полуторагодовалый ребенок упал и сильно ударился головой. Малышу требовалась экстренная помощь врачей.

Стражи порядка, не раздумывая, откликнулись на просьбу горожан. Автоинспекторы включили проблесковые маячки и сирену, и сопроводили машину белгородцев с пострадавшим ребенком в медицинское учреждение.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области отметили, что малышу вовремя оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.