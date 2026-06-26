Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2026 13:19

В Белгороде за «фокусы» с купюрами к ответственности привлекли уроженку Краснодарского края

Злоумышленница обязана выплатить административный штраф
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Полиция Белгорода отреагировала на появившееся в сети видео, на котором недобросовестная посетительница в одном из торговых центров показывала продавцам купюру, после отвлекала их разговорами и прятала деньги. Затем злоумышленница требовала сдачу с кассиров за покупки, которые по факту не оплачивала.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 39-летняя уроженка Краснодарского края. В отношении фигурантки был составлен административный протокол.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее 5 000 рублей.