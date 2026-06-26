В Белгороде за «фокусы» с купюрами к ответственности привлекли уроженку Краснодарского края

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Полиция Белгорода отреагировала на появившееся в сети видео, на котором недобросовестная посетительница в одном из торговых центров показывала продавцам купюру, после отвлекала их разговорами и прятала деньги. Затем злоумышленница требовала сдачу с кассиров за покупки, которые по факту не оплачивала.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 39-летняя уроженка Краснодарского края. В отношении фигурантки был составлен административный протокол.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области уточнили, что санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее 5 000 рублей.