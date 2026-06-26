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НовостиПолитика26 июня 2026 12:43

Несколько беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью днем 26 июня

Цели противника уничтожены силами ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Белгородская область продолжает подвергаться атакам со стороны вооруженных сил Украины. В период с девяти часов утра до двух часов дня бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки противника нанести удары с помощью беспилотников по гражданским объектам в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, еще одиннадцать территорий РФ были атакованы беспилотниками ВСУ. В общей сложности в указанный период дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.