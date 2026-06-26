Несколько беспилотников ВСУ сбили над Белгородской областью днем 26 июня

Фото: Минобороны РФ

Белгородская область продолжает подвергаться атакам со стороны вооруженных сил Украины. В период с девяти часов утра до двух часов дня бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки противника нанести удары с помощью беспилотников по гражданским объектам в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным силового ведомства, еще одиннадцать территорий РФ были атакованы беспилотниками ВСУ. В общей сложности в указанный период дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.