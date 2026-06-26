Александр Шуваев и Вадим Яковенко обсудили развитие экономики Белгородской области Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Александр Шуваев и Вадим Яковенко обсудили развитие экономики региона, а также обеспечение безопасности и высокого качества жизни белгородцев.

Так, правительство области направило в федеральный центр запрос об ускорении передачи Тереховского водозабора, который находится в Старом Осколе, в региональную собственность. Ранее 50 объектов водоснабжения и водоотведения перешли в федеральную собственность. Эти объекты критической инфраструктуры обеспечивают жизнедеятельность Старооскольского округа и очень важны для области.

Что касается экономики области и реализации инвестиционных проектов, в 2026 году команда Яковлевского ГОКа планирует выйти на 3,5 млн тонн руды. На предприятии уникальные запасы железной руды, коллектив насчитывает более 2 400 белгородцев.

Кроме того, в Старооскольском округе планируют развивать сети «Ленты». А также в регион для восстановления объектов и обеспечения безопасности жителей будут привлекать внебюджетные средства.

- Наша задача – заботиться о благополучии семей и укреплять экономический потенциал родного края. Это наше будущее. Благодарю Росимущество и Вадима Владимировича за конструктивный диалог и готовность содействовать. Белгородчина должна жить и работать, несмотря ни на что, - отметил врио главы региона Александр Шуваев.